«Cristiano Ronaldo fue muy directo con su voluntad de irse de la Juventus»

Federico Cherubini, director deportivo de la Juventus, afirmó que Cristiano Ronaldo dejó muy en claro su intención de salir del club y que ante eso no podían hacer más nada.

En declaraciones a Tuttosport, el representante de la Vecchia Signora mencionó que la noticia fue inesperada para ellos, puesto que una semana anterior tenían señales de su continuidad.

De todas maneras, el dirigente bianconero reconoció no querer ser «hipócrita» y admitió que «gestionar el asunto Ronaldo el 28 de agosto no fue agradable, si hubiera pasado un mes antes habría sido mejor para todos».

«Tres días antes del final del mercado, el riesgo era que un jugador como Kean no estuviera disponible. Nos acusan de no estar listos para reemplazar a Cristiano, pero hay momentos que no podemos controlar. No todos los jugadores esperan hasta el 31 de agosto para saber si Ronaldo se va o se queda».