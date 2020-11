Cristiano Ronaldo fue «rechazado» por el Manchester United

Ya se habría terminado la novela que duró apenas una semana que colocaba a Cristiano Ronaldo nuevamente en el Manchester United, pues quedó descartado.

Y es que los propios ‘Reds Devils’ aseguraron, de acuerdo al medio ‘Manchester Evening News’, que no ficharán por el astro portugués si esté y la Juventus deciden separar sus caminos, por lo que no se volverá a ver jugando, al menos como local y por este momento, en Old Trafford.

Y es que el interés de los ‘Diablos Rojos’ no viste de ‘bianconeri’ sino que viste de ‘black and yellow’, pues no dejará de insistir hasta que finalmente logre quitarle a Jadon Sancho al Borussia Dortmund.

Cabe recordar que la Vecchia Signora colocó en venta al delantero para lograr ganar algo de dinero, que perdió por la crisis generada por la pandemia del COVID-19, antes de que finalice el contrato de CR7.

Tras esto, varios equipos estarían interesados (¿y quién no?) por contar con Cristiano Ronaldo, pero por el tema económico son muy pocos los que lo podrían tener y ahí es donde entra el Paris Saint-Germain como el candidato principal.

El cuadro parisino tiene el poder económico, y ahora al parecer también tendría la vía despejada, para quedarse con el lusitano para tapar una supuesta e hipotética salida de Kylian Mbappé y así dejar a un lado el temor de desprenderse de la joven estrella francesa.

Por su parte, el portugués sigue estando muy feliz en Turín y por ello buscará completar lo que le queda de contrato, que termina el 30 de junio de 2022.