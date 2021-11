Cristiano Ronaldo habló sobre cómo ha mutado de extremo a delantero de área

Todos saben que el Cristiano Ronaldo de hoy día no es el mismo que el de hace 10 años, ahora ha dejado la banda y juega más de cabeza de área, lo que lo convierte en un jugador mucho más killer.

«Como jugador he cambiado, por supuesto. Jugaba más como extremo, era más rápido, regateaba más y ahora mido más mis objetivos. Guardo la energía para los momentos adecuados en los que matar el partido, la experiencia en el juego te hace decidir mejor».

En una entrevista ofrecida a DAZN, el astro portugués mencionó que gran parte de su cambio se debe a su edad y a las condiciones que posee actualmente. Del mismo modo, dejó claro que su regreso al Manchester United es para ganar título y no de paseo.

«No he venido de vacaciones, he vuelto para ganar títulos y si todos pensamos así, creo que será posible. ¿Será difícil? Por supuesto, tenemos nuevos jugadores, nuevo sistema, pero eso no importa».