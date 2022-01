Cristiano Ronaldo recibió un Premio Especial en los FIFA The Best

Desde la gala en Zurich, Cristiano Ronaldo no se fue con las manos vacías. Pese a que Robert Lewandowski se quedó con el gran premio a Mejor futbolista del 2021, el portugués fue distinguido con una mención especial por ser el Máximo Goleador de Selecciones en la Historia del futbol.

Los 115 goles anotados por Cristiano con la camiseta de Portugal lo convierten en el número uno en cuanto a goles en Selecciones Nacionales. Atrás quedaron los 107 goles del iraní Alí Daei, y por ello la FIFA aprovechó para reconocer al jugador del Manchester United; y de paso, homenajear una trayectoria ilustre, que no parece estar en su final según palabras del propio Cristiano Ronaldo.

«Juego desde los 5 o 6 años y cuando piso el cesped y voy a entrenar, lo disfruto. Tengo mi motivación ahí. Pronto cumpliré 37 años y sigo motivado. He trabajado muy duro y sigo en ello porque amo este deporte, todavía siento la pasión y quiero continuar. Cuando la gente me pregunta cuánto tiempo jugaré, digo que espero seguir por 4 o 5 años más. Todo es mental; físicamente, si cuidas bien tu cuerpo, te va a responder cuando se lo pidas«, fue el mensaje de Cristiano, visiblemente contento con el reconocimiento.

Desde la gala The Best en Suiza, CR7 agradeció a sus compañeros de Selección y a su familia. Afirmando estar orgulloso de lo conseguido, pese a que en esta oportunidad no estuvo entres los tres finalistas (Lewandowski, Messi y Salah). Finalmente el ariete polaco igualó al nacido en Madeira con 2 premios de la FIFA para cada uno.