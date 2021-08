Cristiano Ronaldo respondió fuertemente a los rumores sobre su futuro

A Cristiano Ronaldo se le relacionó en cuestión de días con, al menos, tres equipos (París Saint-Germain, Manchester City y Real Madrid), motivo por el que utilizó sus redes sociales para desmentir todos estos rumores.

Cualquiera que me conozca sabe lo concentrado que estoy en mi trabajo. Menos charla y más acción, este ha sido mi lema rector desde el comienzo de mi carrera. Sin embargo, en vista de todo lo que se ha dicho y escrito recientemente, tengo que exponer mi posición. Más que la falta de respeto hacia mí como hombre y como jugador, la forma frívola en que se cubre mi futuro en los medios es una falta de respeto a todos los clubes involucrados en estos rumores, así como a sus jugadores y personal».

En un largo mensaje, el astro portugués recordó su paso por el Real Madrid, dejando entrever que su historia en el club español ya fue escrita y que difícilmente regresará.

«Mi historia en el Real Madrid está escrita. Ha sido grabada. En palabras y números, en trofeos y títulos, en récords y en titulares. Está en el Museo del Estadio Bernabéu y también está en la mente de todos los fanáticos del club. Y más allá de lo que logré, recuerdo que en esos nueve años tuve una relación de profundo cariño y respeto por la afición merengue, un cariño y respeto que conservo hasta el día de hoy y que siempre apreciaré. Sé que la verdadera afición del Real Madrid me seguirá teniendo en el corazón y yo los tendré en el mío».

Del mismo modo, Cristiano Ronaldo destacó que la prensa nunca se enfocó en buscar la verdad, sino en jugar con su nombre y futuro.

«Ha habido noticias e historias frecuentes que me asocian con varios clubes en muchas Ligas diferentes, sin que nadie se preocupe nunca por tratar de descubrir la verdad real. Estoy rompiendo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. Me mantengo enfocado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. ¿Todo lo demas? Todo lo demás son solo palabras».