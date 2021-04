Cristiano Ronaldo se lesionó y será baja con la Juventus

Luego de casi 17 meses sin perderse un partido por lesión, Cristiano Ronaldo será baja de la Juventus frente al Atalanta este domingo debido a una molestia muscular.

En declaraciones a la prensa, el entrenador Andrea Pirlo informó que apartarán al astro portugués para este partido debido a la lesión que sufrió tras el encuentro del domingo pasado.

🎙 @Pirlo_official : « @Cristiano sufrió la molestia después del último partido y no pudo recuperarse durante la semana, por eso no tomaremos riesgos. @PauDybala_JR será titular mañana.» #AtalantaJuve #ForzaJuve

«Ronaldo mañana (domingo) no estará. En estos días no ha logrado recuperarse de un problema en un flexor sufrido en el partido del domingo pasado. No se siente capacitado para forzar y arriesgaríamos demasiado. Hemos decidido dejarle descansar e intentaremos recuperarle para el partido del miércoles (contra el Parma)».