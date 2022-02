¿Cuándo se retira? Cristiano rompió el silencio y habló sobre su futuro

Cristiano Ronaldo rompió el silencio y habló de la fecha a la que pretende dejar el fútbol.

El luso, de 37 años, aseguró que está consciente que ya su carrera está por culminar; sin embargo, manifestó que tiene la intención de seguir jugando por varios años más.

Por su parte, el astro portugués fue claro y aseguró que está orgulloso de lo que ha logrado en su carrera como profesional.

«Mi vida fue un viaje muy bonito. Dejé huella en todos los sitios donde he pasado. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que pueda llegar, bueno, a las cifras puede llegar, pero tener ese orgullo de decir ‘por donde he pasado, dejé mi marca’. Y eso a mí me deja feliz», comentó.