¿Cuántos partidos sin marcar? «Chicharito» extiende su mala racha con LA Galaxy

El atacante mexicano Javier Hernández, mejor conocido como “Chicharito”, sigue con una racha negativa en la Major League Soccer y sumó su quinto partido sin poder anotar con LA Galaxy.

Hernández, de 33 años, no anota desde el pasado 9 de abril, cuando anotó uno de los tantos en la victoria (2-1) sobre Los Angeles FC; desde entonces, “Chicharito” no ha podido reencontrarse con las redes en los duelos ante: Chicago Fire, San Diego Loyal (US Open Cup), Nashville SC, Real Salt Lake y Austin, en este último tuvo una gran oportunidad de romper la racha, pero su remate se fue desviado.

Tras 10 partidos disputados en este 2022 (solo MLS), Javier registra cinco goles (frente a Los Angeles FC, Seattle Sounders, New York City FC y un doblete ante Portland Timbers).

En este divorcio con las redes ha empezado a inquietar a los fans del Galaxy, quienes recuerdan su primera campaña en la competición, donde solo pudo anotar en dos ocasiones durante 12 participaciones; mientras que, en el 2021, si explotó con 17 goles en 21 compromisos.