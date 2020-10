Jurgen Damm se siente muy a gusto en la MLS, su llegada al Atlanta United luego de su paso por la Liga MX, le quedó claro que en unos años la liga de Estados Unidos será una de las mejores del mundo.

«La verdad es que ha sido espectacular, es la mejor decisión que pudiera haber tomado. La gente y todos del club me han recibido muy bien, me han hecho sentir en casa y esta es una etapa que estoy disfrutando muchísimo con mi familia(…) Estoy feliz y con muchas ganas de seguir haciendo las cosas bien, de estar muchos años acá y ojalá que cada vez vengan más mexicanos».

