Dani Alves dejará de jugar por lo que queda de 2021

Dani Alves se desvinculó hace algunos días del San Pablo por incumplimientos salariales y parece que seguirá sin club por un buen tiempo, pues no volverá a jugar en lo que queda de 2021.

Y es que el ex jugador de Sevilla, Barcelona, Juventus y PSG anunció la decisión en sus redes sociales, asegurando que no fichará por ningún club este año tras haber cumplido su deseo de niño, jugar con el club de sus amores (Sao Paulo) y ser campeón con él, algo que no tiene precio.

«Vengo aquí para informarles que he optado por no fichar por ningún club durante el resto del año. Vine a Brasil por el sueño de un niño y el sueño se cumplió. Ser campeón con el club de mi corazón no tiene precio. No se trata de dinero, se trata de valores, se trata de hombría, se trata de carácter, se trata de crear un legado», inició el internacional amazónico.

El lateral indicó que es necesario tomar decisiones difíciles, algo que es costumbre para él debido a que, según sus palabras, nada en su vida ha sido sencillo, pero es solo otra decisión. Adicionalmente, expresó gratitud a todos, pero señaló que le gustaría que este capítulo cerrara sin interferencias.

Para finalizar, Alves expresó que la verdad solo es una y esa es que se va con el sueño cumplido, así como con las etiquetas #NoHaTerminado y #Volveré.

De esta forma, el jugador no tendrá equipo durante los siguientes meses, algo que hizo que Tite no lo tuviera en cuenta para los siguientes partidos de Eliminatorias para el Mundial 2022.