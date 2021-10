Dani Ceballos quiere irse del Real Madrid

Hacer apuestas de La Liga española implica conocer exhaustivamente el presente de sus futbolistas más importantes. Una baja por lesión que aleja a un jugador de un partido influye en el marcador final, pues su presencia es crucial en el equipo. Luego de los Juegos Olímpicos, Dani Ceballos se torció el tobillo, por lo que no pudo jugar en lo que va de la temporada. Aunque todavía no terminó de recuperarse, se sabe que es probable que Carlo Ancelotti no lo considere cuando pueda volver al fútbol, lo que apura al centrocampista a tomar una decisión. Dani Ceballos quiere irse del Real Madrid y ya hay equipos interesados en él.La lesión de Dani Ceballos

En el primer partido de los Juegos Olímpicos, Dani Ceballos se torció el tobillo. Aunque intentó seguir jugando, fue sustituido y ese fue su último partido en lo que va del año. Dani también intentó estar presente en la semifinal y la final de Tokio e, incluso, entrenó a la par de sus compañeros. Sin embargo, cuando volvió a España, los médicos del Real Madrid hicieron su diagnóstico, que fue más grave de lo que el centrocampista suponía. La buena noticia es que Dani Ceballos está en la recta final de su recuperación y ya ha comenzado a entrenarse individualmente.

La salida del Real Madrid

Dani Ceballos llegó al Real Madrid cedido por el Arsenal y tiene contrato hasta el 2023. Sin embargo, Ancelotti no quiere incluirlo entre su plantilla y corren muchos rumores de que el centrocampista podría ser suplente o, directamente, no ser convocado. Desde luego, Dani está ansioso por volver a las chanchas de fútbol, por lo que ya pidió su salida del Real Madrid en el próximo mercado de pases. Por su parte, el club madrileño aseguró que, si una oferta supera los 15 millones de euros, no habría problema con el centrocampista continúe su carrera profesional en otro club. ¿Seguirá en La Liga española?

El interés del Betis

La buena noticia para Dani Ceballos es que, a pesar de que Ancelotti no lo considera un jugador clave, hay muchos equipos interesados en él. El centrocampista podría, incluso, seguir su carrera en La Liga española, ya que el Betis demostró un fuerte interés en ficharlo. El centrocampista comenzó su carrera en el club sevillano, por lo que existen muchas posibilidades de que vuelva a jugar allí. Sin embargo, los Béticos tendrá que recortar el salario de varios jugadores para alcanzar la cifra que los Merengues están dispuestos a aceptar. Por otro lado, parece que el AS Roma también querría fichar al jugador, por lo que el Betis tendrá competencia en el próximo mercado de pases. Sin embargo, Dani Ceballos quiere quedarse en La Liga, por lo que podría ser el próximo futbolista del club sevillano.

La lesión de Dani Ceballos hizo que ni siquiera pudiera demostrar sus habilidades en lo que va de la temporada en el Real Madrid. El centrocampista ya pidió salir del equipo, que está dispuesto a liberarlo a cambio de una buena negociación. ¿Volverá al Betis?