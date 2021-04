Definen la sede del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf

Del 3 al 6 de Junio se definirá el «Final Four» de la Liga de Naciones de Concacaf, en la ciudad de Denver, Colorado.

La Concacaf anunció que el escenario para las semifinales y final, será el estadio Empower Field, casa de los Broncos de Denver, de la NFL, además, es la primera vez que se jugará otra disciplina que no sea el fútbol americano en este estadio.

El presidente del organismo continental Víctor Montagliani aseguró que el Final Four podrá vivirse en una instalación increíble. «La Liga de Naciones es una verdadera celebración de nuestro fútbol, nuestra región y nuestra unidad como Concacaf, ahora podemos esperar una gran Final Four y coronar al primer campeón en estas instalaciones excepcionales», comentó.

Este evento tiene permiso para recibir público y el 26 de abril, comenzará la venta de boletos. Las semifinales arrancarán el 3 de junio con los partidos entre México Vs. Costa Rica y Estados Unidos Vs. Honduras.

