¡Definido! Así quedaron los octavos de final de la Champions League

Este lunes, 13 de diciembre, se realizó el sorteo de la UEFA Champions League para los duelos de los octavos de final en su edición 2021/22.

El sorteo, que se realizó en dos ocasiones (el primero fue anulado por problemas en el software) en la sede de la UEFA en Nyon, dejó muy buenos enfrentamientos para esta ronda de la competición.

Estos compromisos se disputarán los días 15/16/22/23 de febrero (la ida) y los 8/9/15/16 de marzo (la vuelta).

Round of 16 draw ✔️

Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021