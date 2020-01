Definidos los cruces de los mexicanos en la Copa del Rey

Este martes 14 de enero fueron sorteados los emparejamientos de los dieciseisavos de la Copa del Rey que se jugarán entre el martes 21 y el jueves 23 de enero. El sorteo de octavos de final está fijado para el viernes 24 del mismo mes.

Barcelona se medirá ante el UD Ibiza, mientras que el Real Madrid hará lo propio ante Unionistas Salamanca, de la tercera división española. Atlético Madrid competirá frente a Leonesa y el Betis de los mexicanos Lainez y Guardado retará al Rayo Vallecano.

De igual manera, el Sevilla de Javier ‘Chicharito’ Hernández se verá la cara contra el Levante, mismo caso del Valencia CF ante Logroñés y Elche ante Athletic Club. El Celta del azteca Néstor Araujo disputará la llave frente al Mirandés.

Otros enfrentamientos serán: Ebro vs. CD Leganés, Badajoz vs. SD Eibar, Badalona vs. Granada CF, Recreativo de Huelva vs. Osasuna, Tenerife vs. Valladolid, Girona FC vs. Villarreal CF, Real Zaragoza vs. Mallorca y Real Sociedad vs. Espanyol.