Definidos los duelos de octavos de la Copa del Rey

El Barcelona se enfrentará al Leganés de Javier Aguirre en octavos de final de la Copa del Rey, mientras que el Real Madrid se medirá la próxima semana al Real Zaragoza de la Segunda División.

Este viernes 24 de enero se celebró el sorteo en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El Leganés, que el jueves venció 1-0 al modesto Ebro (Segunda B, tercera categoría) en dieciseisavos de final, visitará al Barcelona, que sufrió para pasar de ronda el miércoles ante Ibiza (Segunda B).

El Madrid, por su parte, visitará al Zaragoza, tras superar el miércoles 3-1 al Unionistas de Salamanca (Segunda B) en otro partido más complicado de lo esperado.

Cultural Leonesa (Tercera División), que el jueves dio la sorpresa al eliminar al Atlético de Madrid (2-1) en dieciseisavos, se medirá en octavos al Valencia, vigente campeón de la Copa del Rey.

El otro equipo superviviente de la Segunda División B, equivalente a la tercera categoría del fútbol español, el Badajoz, recibirá al Granada.

El resto de los cruces son Tenerife vs. Athletic Bilbao; Mirandés vs. Sevilla; Rayo Vallecano vs. Villarreal; y Real Sociedad vs. Osasuna.

#CopaDelRey | ¡¡¡ESTE ES EL CUADRO DE LOS OCTAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL REY!!! ¿Cuál es tu emparejamiento favorito? ➡️ Los partidos se disputarán los días 28, 29 y 30 de enero. 🔴 DIRECTO | https://t.co/tP49bAAmLX#LaCopaMola 🏆 pic.twitter.com/RFlM286boy — RFEF (@rfef) January 24, 2020

Los octavos de final de la Copa del Rey se juegan a partido único en el campo del rival de menor categoría, mientras que en el caso de los emparejamientos de equipos de primera, se disputa en el campo del que salió primero en el sorteo.

Los partidos se jugará el 28, 29 y 30 de enero.