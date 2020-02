Dele Alli se disculpa tras burlarse del brote de coronavirus

Dele Alli tuvo que retractarse luego de publicar un video en el que se burlaba de un hombre de apariencia asiática mientras bromeaba sobre el brote de coronavirus que ha dejado decenas de muertos.

El futbolista colgó un video en su cuenta de Snapchat donde se mofaba de un hombre asiático, mientras se aplicaba gel antibacterial en sus manos y lucía una mascarilla amarilla. Acompañó el audiovisual con los mensajes “corona qué, por favor escuchen con volumen” y “este virus tiene que ser más rápido que el que me atrape”.

Alli tuvo que borrar el video de inmediato luego de que varios usuarios le acusaran de racista. El extremo ingles se disculpó inmediatamente mediante el medio Weibo. “No fue divertido. Me di cuenta inmediatamente y lo retiré. Me he fallado a mí mismo y al club. No quiero que tengáis esta impresión de mí”, se retractó.

Bernardo gets a ban for joking with his best friend but Dele Alli can do this to a stranger? pic.twitter.com/bZ4pPmvEyH

— Kai (@BlueCitizenn) February 9, 2020