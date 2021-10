«Dembélé es mejor que Mbappé»

Ya está casi todo listo para que Ousmane Dembélé regrese a las canchas luego de otra lamentable lesión, sin embargo, Serge Gnabry, jugador del Bayern Munich, considera que El Mosquito es mejor que Kylian Mbappé.

El diario Bild adelantó partes del documental sobre el Bayern, ‘FC Bayern-Behind the Legend’, donde el atacante alemán dejó claro que prefiere al futbolista del Barcelona, antes que al del París Saint-Germain.

“Dembelé es mejor que Mbappé”, comentó Serge Gnabry durante la filmación del documental ‘FC Bayern-Behind the Legend’ que se estrenará el 2 de noviembre en Amazon Prime. ¿Qué opinan? pic.twitter.com/peHldgdXJt — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 26, 2021

La opinión salió a relucir durante una conversación entre Gnabry y sus compañeros Thomas Müller y Joshua Kimmich, a lo que el segundo responde: «¿A qué te refieres con mejor? Si pudiera regatear como Dembélé también sería mejor».

Kimmich, por su parte, decidió irse por lo seguro y no mojarse con una respuesta bastante ambivalente. «Si me preguntan, Dembélé o uno de los dos (Coman o Gnabry, al parecer). Esta discusión sobre Dembélé me pone de los nervios«, comentó.