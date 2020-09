Depay tienta a dos grandes de Europa para ficharlo

El futbolista holandés del Olympique Lyon, Memphis Depay, admitió que tienen dos equipos “grandes” de Europa interesados en contar con sus servicios para la temporada 2020/21.

“No he escuchado mucho de mi agente, así que vamos a esperar. Sé que hay interés, pero más allá de eso no tengo nada que decir”, dijo en una entrevista para NOS.

Depay confirmó que los equipos tras sus pasos son el AS Roma y FC Barcelona, aunque ya varios medios de Holanda habían dado el rumor; sin embargo, con las declaraciones del atacante se pudo confirmar la misma.

Por ahora, oriundo de los Países Bajos tiene todavía un año de contrato y parece ser una pieza “codiciable” para varios elencos importantes en el viejo continente en este mercado de pases.

“Tenemos que ver qué pasa. Vuelvo al club este martes, luego ya veremos cómo continuamos”, aseguró.