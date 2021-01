Deschamps asegura que todavía no perdona a Benzema

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, sentenció que después de cinco años sigue sin perdonar a Karim Benzema luego de que el delantero lo acusara de racismo.

En declaraciones a la emisora RTL, el estratega francés recalcó que sus acusaciones fueron fuertes y que es algo que no ha podido olvidar.

«No puedo olvidarlo. Cuando es algo sobre mis elecciones como seleccionador, la táctica o el aspecto técnico, tiene lugar de ser y para mí no tiene importancia. Lo otro se pasa de la raya, afecta a mi nombre y a mi familia».

Las declaraciones de Benzema fueron luego de que quedara fuera de la convocatoria para la Eurocopa 2016: «Deschamps ha sucumbido a la presión de una parte racista de Francia«, declaró el delantero del Real Madrid, en relación a sus raíces argelinas.

«Ciertas declaraciones conducen a una agresividad verbal o física. Sufro las consecuencias. No podemos olvidarlo. No puedo olvidarlo y no lo olvidaré jamás», dijo el seleccionador este viernes.