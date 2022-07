Desesperado por conseguir nuevo club, CR7 bajaría notablemente su sueldo

El agente de Cristiano Ronaldo, el mediático Jorge Mendes, avisó a los clubes interesados en contratar al romperecorda portugués, que CR7 está dispuesto a bajar su elevado salario hasta un 30%. El luso busca salir del Manchester United y jugar la Champions, aunque los de Old Trafgord siguen contando con él, pese a los desplantes del jugador.

CR7 sigue sin presentarse a la pretemporada del Manchester United, buscando forzar una salida del club inglés. Equipo con el que finalizó 6to la anterior temporada en la Premier, por lo que le corresponde jugar la UEFA Europa League, algo que no agrada al autor de más de 800 goles oficiales.

A esta hora el club mejor posicionado para afrontar la incorporación de Cristiano de 37 años, es el Atlético de Madrid. Pero la institución Colchonera en este momento no estaría en posición de pagarle la elevada suma que percibe el lusitano en Manchester.

Esto luego que clubes como Chelsea o Bayern Múnich le dijeran que no a Cristiano Ronaldo. No solo por lo que implicaría para la economía de las instituciones, sino porque el portugués no encaja en la filosofía o esquema de juego ni de Nagelsmann ni de Tuchel. Enfocados más en el colectivo que en una figura rutilante, que sin embargo, asegura una alta cuota goleadora allá donde vaya.

Más allá de esta actitud dudosamente profesional de Cristiano con su actual club, el equipo rojo de Manchester sigue contando y no tiene intenciones de desprenderse de CR7 así como así. El nuevo DT, Ten Hag, considera importante al exmadridista y juventino, y no se rinde por intentar convencerlo. La ausencia de los «red devils» de la Champions League, y no verse como un favorito a ganar la Premier, alejarían a Cristiano Ronaldo en busca de nuevos horizontes donde se sienta protagonista de cara a los grandes títulos.

Sin duda su regreso a Madrid, pero yendo al bando rojiblanco, sería un cimbronazo por parte del que es el máximo goleador de la historia merengue. Quien pese a lo logrado en el Bernabéu, no se fue de la mejor manera.