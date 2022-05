¿Desmantelan al Chelsea? Barcelona va por un defensor ‘Blue’

La directiva del Barcelona quiere contar con los mejores jugadores posibles de cara a la renovación del equipo, por lo que irán a un equipo que parece no podrá retener a sus futbolistas; el Chelsea.

Tal como informó el periodista Fabrizio Romano, el conjunto azulgrana puso su interés en el lateral izquierdo Marcos Alonso, quien llegaría para competirle el puesto a Jordi Alba.

More on Marcos Alonso. He’s respectful with Chelsea – but his priority is to come back to Spain this summer. Barcelona have already started direct contacts to explore intentions and potential price. 🇪🇸 #FCB

He’s a serious candidate among 3/4 options for the new Barça left back.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2022