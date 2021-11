Desmienten la llegada de Zinedine Zidane al PSG

El presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, se encargó de desmentir la posible llegada de Zinedine Zidane al banquillo del cuadro parisino.

De esta forma, Al-Khelaifi se encargó de desmentir los rumores que situaban a Zidane como nuevo entrenador del PSG.

Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, ha hablado de Pochettino en la gala del Balón de Oro: «Él es quien está aquí en París y estamos muy contentos con él. No me gustan los rumores, no son ciertos. No hay ningún contacto con Zidane». Vía @FabrizioRomano pic.twitter.com/P0PjwuD83t

— Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 29, 2021