Detienen a Greenwood como sospechoso de violación y agresión

Mason Greenwood, futbolista del Manchester United, fue detenido como sospechoso de violación y agresión a raíz de unas acusaciones vertidas en las redes sociales, informa la web de la BBC.

La Policía del Gran Manchester dijo que había tenido conocimiento de «imágenes y vídeos publicados en las redes sociales por una mujer que denunciaba incidentes de violencia física», agrega la fuente.

Manchester United’s Mason Greenwood has been arrested on suspicion of rape and assault, per @TheAthleticUK pic.twitter.com/ZuKQnnbHiN

— B/R Football (@brfootball) January 30, 2022