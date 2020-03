Diego Lainez se perdería el Preolímpico

Diego Lainez sería una de las bajas de la Selección Mexicana sub 23 para el Preolímpico de la Concacaf Guadalajara 2020, debido a la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 15 de febrero tras prestar un cuadro de apendicitis.

Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana sub 23, considera que el jugador no estará debido al poco ritmo futbolistico que tendrá para esa fecha. «Hay que esperar, lamentablemente si tenía algunas posibilidades, pero eso (la operación), las redujo muchísimo, porque se necesita que tome su mejor estado de forma, no tiene tantos minutos, entonces no será fácil», señaló.

Asimismo destacó que Gerardo Torrado, director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), está en contacto con la directiva del equipo español para solicitar el permiso en caso de que Lainez sea convocado. “Gerardo Torrado ya ha hablado con la directiva desde hace dos o tres semanas. Hay una posibilidad de que lo podemos llamar para el Preolímpico”.