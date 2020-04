Diego Reyes ve a Raúl Jiménez en un equipo ‘top’ de Europa

En una entrevista para ‘TUDN’ el zaguero mexicano Diego Reyes se deshizo en elogios para su compañero en la selección Raúl Jiménez, que ha despertado el interés de varios equipos en Europa.

«Me alegro muchísimo por él, todos saben el gran cariño que le tengo, es como un hermano para mí y me da una alegría inmensa que le esté yendo tan bien», comentó el jugador de Tigres.

“Ha sabido aprovechar las oportunidades. A mí no me sorprende, sabía de su capacidad, de lo que estaba hecho, simplemente no le daban oportunidad. Estoy seguro que se va a ir a un equipo de un standard más alto”, destacó.