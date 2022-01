«Me dijo burro»: Carragher reveló que Messi le reclamó por criticarlo

Jamie Carragher, exdefensor del Liverpool, siempre ha sido un fan más de Lionel Messi y eso lo ha dejado claro las veces posibles, sin embargo, en esta oportunidad el ahora analista futbolístico reveló un impasse que tuvo con el astro argentino.

Durante un programa de Sky Sports, el Carra y Gary Neville confeccionaron su equipo del año parte de una dinámica de EA Sports; el exinternacional inglés decidió no incluir a Messi en su team del 2021. Y mientras explicaba las razones para dejarlo fuera reveló que el siete veces Balón de Oro le mandó un DM (vía Instagram) poco amistoso.

Honoured to be called a donkey by the Legend Lionel Messi! @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/mruaGNuC1Z — Jamie Carragher (@Carra23) January 21, 2022

«Tuvimos ese debate al principio de la temporada sobre Ronaldo y Messi. Yo estaba del lado de Messi, él era de Ronaldo (Neville). Pero no hay lugar en el equipo para ellos. Messi no está feliz conmigo. Tuve un pequeño pop con Ronaldo, dije que no creía que era un gran fichaje para el Manchester United. Puse como ejemplo a Messi, diciendo que no creía que era un gran fichaje para el PSG. Fue en un Monday Night Football. Recibí un mensaje privado de Messi en Instagram. De él mismo. No enseñaré mis mensajes privados, pero básicamente me dijo burro».

Tal como confiesa Carragher, el astro argentino le recriminó por haber criticado su fichaje por el PSG.