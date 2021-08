Dinero sobre la mesa: Sevilla tendría un acuerdo para llevarse al ‘Tecatito’ Corona

Parece que el futuro de Jesús Manuel Corona está cada vez más lejos del Porto, debido a que el Sevilla ya habría llegado a un acuerdo con la directiva del club portugués para llevarse al atacante mexicano.

Tal como señala el periodista Pedro Sepúlveda, ambas partes ya concretaron un tratado por la ficha del jugador a cambio de 14 millones de dólares.

Exclusivo. @FCPorto e @SevillaFC chegam a acordo por Jesús Corona. Negócio de 12 milhões de euros. Corona tem de abdicar da % do passe que detém para a transferência se concretizar. Agente do mexicano já está no Porto ✍🏼 #FCPorto #Sevilla pic.twitter.com/c1pdNhCZbU

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) August 12, 2021