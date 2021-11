Donnarumma: «Me molesta estar en el banquillo»

El portero italiano Gianluigi Donnarumma expresó si molestia por la situación que vive en el PSG, en donde es suplente de Keylor Navas.

Una de las grandes novelas del verano fue la decisión de Gianluigi Donnarumma de salir del Milan para fichar por el PSG; no parecía ser una decisión apropiada, sobre todo tomando en cuenta que el club francés ya contaba con Keylor Navas.

Si bien el portero italiano manifestó que no le asustaba la competencia, lo cierto es es que parece que el portero tico le ha ganado la partida, pues ha sido titular en la mayoría, de los partidos, relegando al italiano al infierno de la banca.

A pesar de que Gianluigi se había mantenido al margen de las declaraciones, finalmente el italiano ha demostrado su molestia por esa situación, la cual contrasta con su situación en Italia, donde es el titular indiscutible.

«Mi suplencia no interfiere con mi desempeño. Pero personalmente me molesta porque no es fácil. Siempre había sido titular y por eso me duele estar en el banquillo», declaró el guardameta en entrevista para TNT Sports.

Donnarumma llegó al PSG atraído por un gran contrato y si bien en ese aspecto no tiene queja, la falta de actividad futbolística empieza a impacientarlo, por lo que habrá que ver que tanto tiempo soporta sin ser el titular del cuadro parisino.