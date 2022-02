Douglas Costa se va a la MLS a jugar con un par de mexicanos

A pesar de tener contrato con la Juventus hasta 2023, el atacante Douglas Costa tiene todo listo para llegar a Los Ángeles Galaxy, donde compartirá equipo con Javier ‘Chicharito’ Hernández y Efraín Álvarez.

Tal como informa Mundo Deportivo, el habilidoso brasileño llega a este importante club de la MLS en calidad de cedido por los próximo seis meses.

Douglas Costa will join LA Galaxy on a six-month loan before signing a two-year contract, reports @FabrizioRomano 🇧🇷 pic.twitter.com/0EO7TRMk03

— B/R Football (@brfootball) February 3, 2022