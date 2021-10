DT del Newcastle rompió el silencio tras ser destituido

El Newcastle United confirmó, este miércoles, la destitución del entrenador Steve Bruce, quien rompió el silencio y aseguró que muchas personas querían que él fallara.

«Ha sido muy duro. No me querían, sentía que la gente quería que fallara. Decían que era un inútil, una pérdida de tiempo, un inepto táctico estúpido», aseguró el técnico durante una entrevista para The Telegraph.