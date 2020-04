Las confesiones son necesarias en algunos momentos, y más si vas a compartir bastante tiempo con esa persona en un camerino. Este hecho lo cumplió Paulo Dybala con su compañero de equipo Cristiano Ronaldo.

El argentino señaló que en su país «lo odian un poco» debido a la actitud del portugués dentro y fuera de las canchas. AL menos lo que muestran las cámaras.

«A nivel personal me sorprendió para bien. Como persona es un excelente tipo, muy sociable, muy amigable adentro y fuera del vestuario. Siempre dispuesto para hablar y para escuchar también. Eso me sorprendió, siendo una figura tan importante, muchas veces no son así», dijo Dybala en diálogo con el sitio web de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

«A él lo ves como un tipo agrandado. Yo una vez me senté a hablar con él y le dije: ‘Mirá, te soy sincero, nosotros en Argentina te odiamos un poco por tu figura, por tu forma de ser, de caminar, pero a mí me sorprendiste porque me encuentro con otra cosa'», añadió.

Cristiano -prosiguió Dybala- lo tomó con humor, dijo que lo sabía y que estaba «acostumbrado a que lo critiquen». Desde esa conversación, el delantero de 26 años empezó a «verlo de otra manera».