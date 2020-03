Dybala detalló los efectos del COVID-19 en su cuerpo

El futbolista argentino de la Juventus, Paulo Dybala fue uno de los futbolistas que se contagió de COVID-19 y de a poco se ha sentido mejor, pero reconoció que los primeros días fueron complicados.

«Estoy mucho mejor, tras los primeros síntomas fuertes de hace unos días, ahora estoy mucho mejor. Estoy tratando de entrenarme, antes no podía hacer nada», afirmó Dybala en una entrevista al canal oficial del Juventus.

«Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos. Ahora estoy mejor yo y mi novia también, afortunadamente», agregó.