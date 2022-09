¿Ecuador va o no al Mundial? La FIFA ya tomó su decisión

El Comité de Apelación de la FIFA desestimó la reclamación de las federaciones de Chile y Perú contra Ecuador por alineación indebida del jugador Byron Castillo en las clasificatorias para el Mundial de Qatar, y ratificó la participación del conjunto ecuatoriano en la competición.

El órgano de la FIFA dio por cerrado el caso y ha mantenido la postura de la Comisión Disciplinaria, que rechazó en junio la denuncia por presunta alineación indebida de Castillo en ocho partidos de clasificación de la fase preliminar de Qatar 2022, ante un supuesto uso de documentos falsos para ser registrado como ecuatoriano, en ocho partidos de clasificación de la fase preliminar de Qatar 2022.

En un comunicado la FIFA confirmó que «tras analizar la documentación recibida de las partes y celebrar la vista correspondiente, la Comisión de Apelación ratificó la decisión de la Comisión de Disciplina de cerrar la investigación del caso iniciado contra la Federación Ecuatoriana (FEF)».

BREAKING: FIFA rejects the appeals from Chile and Peru to throw Ecuador out of the World Cup for fielding an ineligible player pic.twitter.com/b3YuMP0ynR

