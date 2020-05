Edson Álvarez desea jugar en Boca Juniors o River Plate

A través de sus redes sociales, el jugador del Ajax, Edson Álvarez reconoció el interés que tiene de poder jugar algún día en la Superliga de Argentina de la mano de Boca Juniors o River Plate.

«Me gusta mucho el futbol argentino, es un futbol de mucha garra y entrega, obviamente me gustaría llegar a River o Boca, esos son los dos más grandes», comentó en sus redes sociales.

Además, reconoció el apoyo que tuvo por parte de Gerardo «Tata» Martino para recalar en el futbol neerlandés. «Me dio la inyección de confianza para dar el salto a Europa, desde que llegó el ‘Tata’ me demostró la confianza que me tiene. Me acerqué a él para tomar la mejor decisión y esos fueron los temas que toqué con él», agregó.