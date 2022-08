Edson Álvarez es codiciado por un grande de la Premier League

Edson Álvarez, quien brilló con el Ajax de la Eredivisie en la temporada 2021/22, sigue en la mira de un grande de la Premier League para la campaña 2022/23.

Desde hace varios meses, cuando se confirmó la llegada de Ten Hag al Manchester United, se vinculó a Edson con “Los Diablos Rojos”, pero ahora, con la llegada de Carlos Casemiro, parece más difícil su fichaje a este conjunto.

Según Mark Verweij, un “grande” del fútbol inglés está preparado para realizar una oferta formal para hacerse con los servicios del mediocampista mexicano.

Este periodista neerlandés no reveló el nombre del club; sin embargo, es consciente que el Ajax no está interesado en vender a Edson en este mercado de pases.

– JUST IN: A big club from the Premier League has reported themselves at Ajax for Edson Álvarez. They told Ajax they are ready to submit a big offer but Ajax told them NO. They don’t want to sell until after the World Cup. [@MikeVerweij] pic.twitter.com/o2dRoyuo2w

— (@TheEuropeanLad) August 19, 2022