El no tener minutos con su nuevo equipo y estar muy lejos de su familia le jugó en contra a Edson Álvarez, quien aseguró que por su mente pasó el regresarse a México al poco tiempo de fichar por el Ajax.

El defensa central, en declaraciones al club, mencionó que el hecho de no tener a su pareja e hija en Holanda, debido a las leyes del país, le pegó mucho, pero que la presencia de Lisandro Martínez y sus consejos lo ayudaron a aguantar

«Le digo, Licha si no hubieras estado allí, en esos momentos en los que no podía estar con mi familia, no sé qué… Me hubiera regresado a México. La verdad es que estuve muy cerca de regresarme. Él estuvo allí, diciéndome que aguantara, que aguantara y bueno ve ahora lo que es la vida».