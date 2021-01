Edson Álvarez sigue siendo opción para el Valencia

A pesar de que Ajax se negó a cualquier negociación por Edson Álvarez, desde España aseguran que el Valencia sigue considerando al jugador.

La estancia de Edson Álvarez en el Ajax no ha terminado por convencer; el mediocampista mexicano no ha terminado por adaptarse al club, razón por la cual ha sido utilizado más como un jugador de relevo, que no ha conquistado la titularidad.

No obstante esta situación, su rendimiento no ha pasado desapercibido por otros equipos de otras ligas; en concreto, el Valencia ha seguido muy de cerca el desempeño del jugador y se mostraría más que dispuesto a llevárselo a sus filas.

Sin embargo, Ten Hag ha negado cualquier posibilidad de que el club tenga salidas en el mercado de invierno: «Necesitamos un amplio plantel para afrontar la parte más dura de la temporada. Toda la plantilla está involucrada y lo estará en los próximos seis meses», declaró el entrenador.

A pesar de esta declaración, en España no pierden de vista al mediocampista, por lo que estarían dispuestos a entablar negociaciones, toda vez que es uno de los grandes objetivos del entrenador Javi Gracia para reforzar su mediocampo.

En este momento, el Valencia marcha en el lugar 17 de LaLiga, siendo una de las peores defensivas, razón que hace urgente la necesidad de reforzar la retaguardia del club, por lo que la contratación de Edson se convertiría en una prioridad para el club.