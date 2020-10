EEUU rompe récord de más jugadores inscritos para la Champions

El fútbol estadounidenses estableció una nueva marca dentro de la Champions al tener inscritos por primera vez a 10 jugadores en las listas de los equipos que este año van a competir en la competición de la UEFA.

Además, los 10 jugadores incluidos en las listas de los equipos que van a comenzar la fase de grupos, todos son menores de 26 años. Gio Reyna, del Borussia Dortmund, con 17 años, ostenta la distinción del jugador estadounidense más joven elegible.

October 8, 2020