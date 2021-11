Efraín Juárez: «El fútbol europeo se fija cada vez más en la MLS»

Efraín Juárez, actual auxiliar técnico del New York City, habló sobre el nivel de la MLS y dejó claro que Estados Unidos no es un país formador de jugadores, si no que más bien exportan jóvenes a Europa para que se terminen de pulir.

En declaraciones a Fox Sports Radio México, el mexicano comparó el futbol estadounidense con el de la Liga MX y dijo que una diferencias claras es que allá los jóvenes futbolistas ya a los 17 años pasan a formar parte del primer equipo.

«SEGURAMENTE VA A SER UN AMBIENTE HOSTIL» #FSRadioEnCasa ¿Qué le espera a México en Cincinnati? Lo responde el mundialista con el Tri Efraín Juárez, ahora auxiliar técnico en el NYCFC @andremarinpuig, @F_Quirarte, @ruubenrod & @RusoEl23 pic.twitter.com/2ZC5pwFkuU — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 9, 2021

«No son formadores, eso lo puedo decir de verdad. El fútbol europeo se fija cada vez más en el fútbol de la MLS, en llevar y reclutar mucha gente joven por los temas físicos, que tengan potencial físico y ellos allá los forman. Realmente han tenido mucha suerte porque ellos en fuerzas básicas, con jóvenes, llevan haciendo bien las cosas en el sentido de que tienen la Sub-12, Sub-15, Sub-17. De la Sub-17 no hay ningún filtro, es directo a primera división o al primer equipo».

Efraín Juárez reveló lo que sería el plan de la MLS para exportar jugadores a clubes europeos desde jóvenes, como los casos de Christian Pulisic, Gio Reyna o Joseph Scally.