Eiksen: “En el Tottenham era la oveja negra”

Christian Eriksen habló sobre cómo vivió sus últimas semanas en el Tottemhan antes de firmar por el Inter de Milán previo al cierre del mercado de invierno. “Mi vida en los últimos años en Inglaterra fue muy agitada. Después de lo que dije en verano, todo el mundo preguntaba ‘¿cuándo se va a ir?’ Mucha gente hablaba de eso. Cuando los aficionados me veían por la calle me decían: ‘Gracias, adiós y buena suerte’”, dijo a BBC.

El mediocampista aseguró que muchos le criticaron después que se negó a firmar una renovación con los ‘Spurs’. “Si tienes un contrato corto, eres la oveja negra. Fui muy honesto, sentí que tenía que serlo y que no quería esconderme como hacen otros jugadores. Leí que era mala persona. Desde que dije que quería irme ya no era bueno”, comentó.

Asimismo tuvo palabras para el presidente del conjunto londinense, quien es bastante complicado para negociar los traspasos de sus jugadores. “Al final todo se reducía a lo que el Tottenham quería y lo que el Inter podía pagar. Estás controlado por el Tottenham, por Daniel Levy. Él dice sí o no he intentas ser lo más profesional posible y no forzar de ninguna manera”, cerró.