El acuerdo millonario de Al Khelaifi con la FIFA para evadir el juicio

Nasser Al Khelaifi se salvó de una demanda judicial en Suiza por su presunta vinculación en la asignación ilegal de los derechos televisivos para los Mundiales de fútbol de 2026 y 2030. The Times reveló los motivos del por qué se archivó el caso contra el empresario.

El medio estadounidense afirmó que el presidente del Paris Saint Germain y director de BeIN Group ‘donó’ un millón de euros a la FIFA para que el organismo desestimara la acusación impuesta en su contra.

Al Khelaifi se mostró satisfecho con la resolución mediante un comunicado, aunque no se menciona por razones obvias el acuerdo económico. “Tras una investigación exhaustiva de tres años, en la que he cooperado plena y abiertamente con el fiscal suizo, me alegro de que todas las acusaciones de corrupción en el marco de los Mundiales de 2026 y 2030 hayan sido abandonadas”, reza parte de la misiva.