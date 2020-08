El Ajax pasó un terrible susto con la caída fulminante de Daley Blind

Daley Blind hizo pasar al Ajax y a todos los que vieron el partido un terrible momento al caer desplomado por un presunto problema cardíaco.

Corría el minuto 79 en el encuentro ante el Hertha Berlín, cuando el holandés cayó al piso en un lugar solitario y sin tener rivales cerca, tocándose el pecho y haciendo vivir un mal rato a las más de seis mil personas presentes en el Johan Cruyff Arena.

En el momento en el que pasó el suceso, tanto sus compañeros como el cuerpo médico del club fueron a ver rápidamente lo que sucedía con el futbolista.

Thankfully Daley Blind walked away but it’s the second time this has happened to him. #daleyblind https://t.co/yKWz43O4A1

— Prime Liverpool 🕗 (@footiestatto) August 26, 2020