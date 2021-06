El Arsenal ya le dijo el precio de Bellerín al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se despediría de algunos de sus laterales derechos, Trippier incluido, y por eso estaría negociando el fichaje de Héctor Bellerín, por el que el Arsenal ya habría pedido monto.

El diario británico ‘Metro’, que fue el que indicó la cantidad, informó que los ‘gunners’ le pedirían al cuadro ‘colchonero’ unos 23.5 millones de euros por el jugador debido a que tiene mucho pretendiente en LaLiga.

El lateral español ya tiene un buen recorrido en el club del norte de Londres. Se fue del fútbol del Barcelona a los 16 años y estuvo con los londinenses desde sus 16 años, pasando por el Sub 18, Sub 21, un breve paso en el Watford y debutando como profesional. No obstante, las lesiones le han quitado protagonismo en los últimos años.

Bellerín no podría llegar al cuadro rojiblanco si este antes no se desprende de alguno de sus tres laterales diestros. Trippier es el titular indiscutible, pero puede ser vendido, Vrsaljko es el de más tiempo, pero no suma minutos y Arias está lesionado desde el año pasado.

El Atlético no es el único equipo en España que se ha interesado en el futbolista, pues el Real Betis también ha conversado con el Arsenal por su situación.