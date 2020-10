El Atlético de Madrid sueña con fichar a Edinson Cavani

Los sueños están para cumplirse, es por ello que el Atlético de Madrid espera cumplir ese sueño de llevar a Edinson Cavani al equipo, sin embargo, hay varias cosas que cubrir para ello.

Según señala Mundo Deportivo, ya el agente Jorge Mendes le está buscando un nuevo destino a Diego Costa debido a la llegada de Luis Suárez, situación que no convence a Diego Simeone.

El trabajo es la base del progreso…

Le travail est la base du progrès…

Il lavoro é la base del progresso…

Work is the base for progress… pic.twitter.com/xz78YLU4up

— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) September 30, 2020