El Atlético de Madrid traería del Napoli el recambio de Diego Costa

Tras la confirmación de la salida de Diego Costa de las filas del Atlético de Madrid, el conjunto colchonero se puso manos a la obra para conseguir un recambio en este mismo mercado de fichajes.

Según información que difunde el Diario As, el equipo español tiene en la mira al delantero Arkadiusz Milik, un cabeza de área constante que ha tenido buenas participaciones con el Napoli.

E io intanto continuo ad allenarmi con il sorriso ⚽️💪

And in the meantime I continue to train with a smile ⚽️💪

Kontynuuję swoje treningi z uśmiechem na twarzy. Wesołych Świąt ⚽️💪 pic.twitter.com/5LZihsTPMt

— Arkadiusz Milik (@arekmilik9) December 19, 2020