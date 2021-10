El Atlético hizo una oferta por Vlahovic que rechazó la Fiorentina

El Atlético de Madrid sigue esforzándose por fichar a Dusan Vlahovic, pero la Fiorentina y su presidente Rocco Commisso, quien en verano ya exigió 100 millones de euros, volvió a cerrarle la puerta al cuadro español.

Una situación que habría molestado al propio futbolista, que, luego de comprometerse el pasado verano a renovar con el cuadro violeta, ahora querría tomar un nuevo rumbo. Todas las partes están muy disgustadas y no parece que las conversaciones vayan a ser fáciles.

Ahora, el agente del serbio, Darko Ristic, ha mencionado en unas palabras a ‘Firenzeviola’ que su representado no renovará con la ‘Fiore’: «Dusan no firmará ninguna renovación con la Fiorentina. No tenemos intención de negociar la extensión con la Fiorentina, por eso no conversamos ni con periodistas ni con el club».

Adicionalmente, el representante comentó que el cuadro colchonero realizó una gran oferta por el atacante en el mercado de fichajes del verano que la Fiorentina rechazó. Según Ristic, eran 60 millones de euros más bonificaciones por los que ya había un acuerdo entre su entorno y el club comprador, pero que Commisso no quiso ni escuchar.

Como un hecho curioso, la Fiore ahora ha rebajado el precio de salida de Vlahovic de 90 a 70 millones de euros, todo mientras conjuntos de la talla de la Juventus y el Tottenham se unan al cuadro rojiblanco en la carrera por el ariete, cuyo contrato vence en 2023.