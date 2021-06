El Atlético quiere a un delantero de la Fiorentina junto con Lautaro

El Atlético quiere reforzar su delantera, que cuenta con Luis Suárez, para la temporada que viene y por eso al deseo de Lautaro Martínez se habría sumado un atacante de la Fiorentina.

De acuerdo con lo informado por Gianluca Di Marzio en su cuenta de Twitter, dicho ariete sería el juvenil Dusan Vlahovic, quien también llamó la atención de Massimiliano Allegri para su nueva delantera quizás pensando en la salida de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, el colchonero no la tendrá sencilla, no solo por el interés de la Juventus, sino también porque el contrato del serbio con el ‘viola’ es hasta 2023 y el club no está dispuesto a dejarlo salir.

En su publicación, el periodista también mencionó a Lautaro. El argentino del Inter de Milán sigue sonando para llegar este verano a Madrid para comenzar a trabajar con el ‘Cholo’, aunque también se rumorea con que se decantaría más por el Barcelona.

De acuerdo con la fuente señalada, el rojiblanco estaría analizando sacar 150 millones de euros entre Saúl y José María Giménez para fichar a Vlahovic o Martínez y reforzar su ofensiva.

En cuanto a goles, el de la Fiorentina anotó más que el argentino (21 contra 17), siendo uno de los mayores goleadores, y además fue nombrado el mejor jugador joven de la temporada que apenas terminó.