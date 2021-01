El atractivo plan de la Liga MX para los derechos comerciales

El plan principal de la Liga MX para esta temporada será un «plan de choque» para enfrentar a la pandemia del Covid-19, para apaciguar los efectos económicos que afectan directamente a los equipos.

En una entrevista realizada por ESPN Digital, el presidente ejecutivo de la Liga MX Mikel Arriola, comentó sobre las propuestas para emular a las ligas estadounidenses para aumentar los ingresos de los equipos mediante la venta centralizada de activos como los uniformes, derechos de televisión y vallas publicitarias.

«Tenemos que acreditar que el mercado paga más si lo negocia a la liga. Si tú eres Pumas y ganas cinco pesos por la venta de derechos de tu uniforme, no me los vas a dar si no te acredito que ganarás más de cinco. Ni siquiera va a haber polémica (…) tengo evidencia y estoy cierto que el mercado nos va a dar mas de lo que nosotros tenemos», comentó Arriola a ESPN Digital.

Además de las vallas publicitarias y los uniformes, también hay espacio para comercializar las redes sociales, sin embargo, se realizará concursos públicos para que los interesados puedan ofertar para que una sola marca se quede con la concesión de estos derechos emulando al baloncesto de la NBA, el fútbol de la MLS y el béisbol de las Grandes Ligas en los Estados Unidos.

«Primero sabremos cuando valemos por medio de una evaluación y saldremos en un concurso privado, pero público. Preguntarle al mercado y que compita por el activo. Con eso eliminamos negociaciones individuales en las que se ganan menos», señaló.

Esta iniciativa forma parte de un plan para contrarrestar los efectos negativos para la Liga producto de la Pandemia, donde los equipos se han visto afectados por la venta de camisetas y la falta de público en los estadios.