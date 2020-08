El Barcelona definió la lista de jugadores con la que irá a Lisboa

El FC Barcelona ya conoce la lista de jugadores que llevará a Lisboa para disputar el partido ante el Bayern, llevando a 26 futbolistas.

Los catalanes viajarán este mismo jueves a la capital portuguesa y lo harán con 17 elementos del primer equipo y nueve del filial, todos y cada uno negativos en las pruebas PCR que hizo el equipo el martes.

Además, también llevará las novedades de Ousmane Dembélé, quien no tiene el alta médica, y Martin Braithwaite, quien viaja como reserva, pues no está inscrito en la Champions pero podría jugar si el plantel se queda con menos de 13 jugadores o sin portero suplente.

Adicionalmente, quienes sí podrán jugar indiscutiblemente y fueron habilitados nuevamente para jugar son Sergio Busquets y Arturo Vidal, quienes estuvieron sancionados contra el Napoli.

Con esto, casi toda la primera plantilla realizará el viaje a excepción de Samuel Umtiti y Arthur. El francés se quedará en la capital catalana haciendo tratamiento de recuperación por las molestias en su rodilla izquierda. Mientras que el brasileño protagonizó una fuerte diferencia con la directiva y al no presentarse al primer día de entrenamientos y al no realizar el test de detección se le abrió un expediente disciplinario.

Los 17 del primer equipo son: Ter Stegen, Neto, Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Alba, Lenglet, Junior, Sergio Busquets, Vidal, Rakitic, De Jong, Suárez, Griezmann, Messi, Dembélé y Braithwaite. Mientras que los del filial son: Fati, Riqui Puig, Araujo, Konrad, Jandro, Reis, Monchu, Mingueza y Peña.

The squad for the trip to Lisbon! pic.twitter.com/X1wNJXa5Fa

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2020