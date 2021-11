El Barcelona descartó el hipotético regreso de Dani Alves

Pese a que los rumores lo catalogaban de real, el propio Barcelona se encargó de desmentir que Dani Alves pueda llegar al club luego de haberse quedado sin equipo desde hace varios meses.

Este miércoles, cuando los acontecimientos parecieron precipitarse, hubo un guiño para el cuadro culé, pero este no ha cambiado su postura con respecto a su fichaje. Un mensaje del ex lateral blaugrana en redes sociales encendió todas las alarmas y muchos catalogaron de «inminente» su regreso a la entidad del Camp Nou.

No obstante, todo quedó lejos de la realidad. En la cúpula del equipo, pese a que sí se estudió dicha posibilidad, nunca fue tomada en serio. Y nada ha cambiado pese a las insinuaciones del jugador brasileño al Barça.

De acuerdo con ‘Marca’, el Barcelona continúa considerando que la vuelta de Alves no es algo viable, aunque su admiración hacia el jugador con más títulos en el fútbol sea enorme. Por lo tanto, no parece que el ex lateral culé vaya a regresar al césped del Camp Nou.